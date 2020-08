NBA》球員不信邪就趕出隔離園區！聯盟重申戴口罩防疫規定

有少數球員不信邪,沒戴口罩等違規狀況層出不窮,聯盟再度重申防疫規定,違反者將被懲處,包括直接趕出「泡泡聯盟」。(美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續肆虐全球,連NBA復賽都得集中奧蘭多迪士尼隔離園區閉門戰,偏偏就有少數球員不信邪,沒戴口罩等違規狀況層出不窮,如今聯盟再度重申防疫規定,違反者將被懲處,包括直接趕出「泡泡聯盟」!

一種米養百種人,繼湖人中鋒「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)先前被檢舉沒戴口罩,惱羞成怒宣稱「戴口罩無用」、金塊前鋒麥克波特(Michael Porter Jr.)發表「病毒控制人口」陰謀論後,日前暴龍衛冕軍後衛T.戴維斯(Terence Davis)在出戰西霸天湖人賽前,居然戴著剪破一個洞的口罩現身!無厘頭舉動徹底惹惱防疫不遺餘力的工作人員,照片網路流傳更引發各界熱議。

Terence Davis is a COVID-19 conspiracy theorist so he’s purposely wearing a mask with a hole in it... pic.twitter.com/TkzosKC3J6