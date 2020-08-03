NBA》球員不信邪就趕出隔離園區！聯盟重申戴口罩防疫規定

有少數球員不信邪，沒戴口罩等違規狀況層出不窮，聯盟再度重申防疫規定，違反者將被懲處，包括直接趕出「泡泡聯盟」。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐全球，連NBA復賽都得集中奧蘭多迪士尼隔離園區閉門戰，偏偏就有少數球員不信邪，沒戴口罩等違規狀況層出不窮，如今聯盟再度重申防疫規定，違反者將被懲處，包括直接趕出「泡泡聯盟」！

一種米養百種人，繼湖人中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）先前被檢舉沒戴口罩，惱羞成怒宣稱「戴口罩無用」、金塊前鋒麥克波特（Michael Porter Jr.）發表「病毒控制人口」陰謀論後，日前暴龍衛冕軍後衛T.戴維斯（Terence Davis）在出戰西霸天湖人賽前，居然戴著剪破一個洞的口罩現身！無厘頭舉動徹底惹惱防疫不遺餘力的工作人員，照片網路流傳更引發各界熱議。

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Terence Davis is a COVID-19 conspiracy theorist so he’s purposely wearing a mask with a hole in it... pic.twitter.com/TkzosKC3J6 — Rob （42-24） （5-4） （@Hou5ton4L） August 2, 2020

據《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）爆料，聯盟已向復賽22隊發出一份新的備忘錄，再度強調於復賽園區戴口罩的重要性，並要求球隊會議時提醒球員，往後違規者將被處罰，屆時除了罰款、禁賽，累犯者或情節重大，甚至得逐出隔離園區。

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