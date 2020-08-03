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中職》洲際球場變「835號大包廂」 兄弟主題日魏如萱壓軸開唱

2020/08/03 22:11

魏如萱9日將在中信兄弟主題日賽後壓軸開唱。（兄弟球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟將於8月7到9日連續三天在洲際棒球場舉行「CHILL K歌」主題日活動，9日找來今年入圍第31屆金曲獎「最佳國語女歌手」、「最佳國語專輯」等6項大獎魏如萱賽後壓軸開唱，屆時洲際球場將變身洲際835號大包廂！

今年燈光音響全面升級，觀眾席通道將設置特殊燈光，三天不同主題共有八組藝人輪番於賽前、賽後開唱，並有中信兄弟球員將一同合唱！K歌時必備牛肉麵與水餃，臺中知名水餃在835號大包廂通通吃得到！

8/7（五）「CHILL FRIDAY」發動引擎來到洲際球場，「神曲」連發耳熟能詳，「卜學亮」與「蔡旻佑」讓你嗨翻Friday Night！8/8（六）「CHILL嘻哈」除了「瘦子E.SO」將於賽後開唱外，另有兩位嘻哈天菜齊聚835號大包廂，CHILL翻最colorful的父親節！

8/9（日）週末尾聲「Chill情歌」，演唱時強大的渲染力，獨特又多元的音樂風格，四度提名金曲獎最佳國語女歌手獎，今年以專輯《藏著並不等於遺忘》入圍第31屆金曲獎「最佳國語女歌手」、「最佳國語專輯」等6項大獎的「娃娃－魏如萱」將於賽後CHILL開唱！「小鬼－黃鴻升」與「柯有倫」也將於賽前與賽後帶來表演，賽前則將聯手一起為中信兄弟開球！

中信兄弟一年一度的「我不是歌手」也將於8/9（日）賽後登場，屆時球迷也能來猜猜，今年會有哪幾位中信兄弟球員登場角逐「我不是歌手」冠軍。

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