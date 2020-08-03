羽球》湯姆斯盃優霸盃分組出爐 10月丹麥開打

幾經延宕的湯姆斯盃與優霸盃，將在10月初開戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年湯姆斯盃優霸盃（Thomas & Uber Cup）因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，已經多次延宕。原定在5月中下旬開賽，改期到8月後又再度延期，最後終於定檔將10月3日在丹麥奧胡斯市舉行，世界羽聯日前也公布今年分組名單。

台灣在湯姆斯盃跟中國、澳洲、法國同為B組。面對實力強大的中國男團，台灣男子選手須戰勝其他兩隊並與中國一搏，力求小組賽出線進入淘汰賽。

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台灣在優霸盃的挑戰也不小，與日本、埃及、西班牙分在A組。陣中有三組世界前十女雙、兩位前十女單的日本隊，同時是本次優霸盃的頭號種子。台灣一姐戴資穎在女單有機會對上老隊手，日本山口茜、奧原希望，跟西班牙的馬琳都是出賽的熱門人選。

湯姆斯盃優霸盃是世界羽聯兩年舉行一次的羽球團體賽，前者是男團後者為女團賽事。跟蘇迪曼杯團體賽一樣為兩年舉行一次。每一個對戰組合採五戰三勝制，將進行三點單打與兩點雙打，小組賽結束後將進行單淘汰賽。

日本奪得2018年優霸盃冠軍，也是該國隊史第六冠。（資料照，歐新社）

中國是上屆湯姆斯盃冠軍，該國總共奪下10次該項賽事頭銜。（資料照，歐新社）

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