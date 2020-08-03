排球》表現不佳、整形遭網路霸凌 逼25歲南韓女將走上絕路

年僅25歲的南韓女排職業選手高玉敏，疑似不堪網路霸凌，7月31日於光州家中自殺身亡。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅25歲的南韓女排職業選手高玉敏，7月31日於光州家中自殺身亡，近來《朝鲜日報》等多家韓媒報導，她因為場上表現欠佳、整形而遭長期網路霸凌，據統計過去1年來，社交媒體上共有逾15000條負面批評，最終逼得她走上絕路，親手結束自己年輕生命。

2013至14賽季，當時18歲的高玉敏已躋身南韓職業女排聯賽，效力於現代建設俱樂部，從主攻手到自由球員，都有著不錯發揮，並且入選國家隊。只不過，上季她攻守數據下滑，臨場失誤偏高從主力淪為板凳，甚至飽受酸民攻擊；屋漏偏逢連夜雨的是，高玉敏低潮時找醫生進行整形手術，希望變美找回自信，卻引來眼尖的鍵盤鄉民冷謿熱諷，她不堪更加惡毒的瘋狂謾罵，心理出現嚴問題。

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長期生活在霸凌陰霾下，高玉敏今年3月突然離開球隊，前隊友7月底始終無法聯絡上，非常擔心晚間到其住處採訪，才發現已釀成悲劇；當地警方調查現場，也確認沒有任何外力入侵的犯罪跡象。

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