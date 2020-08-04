NBA》范維利特砍生涯新高 暴龍險勝熱火

暴龍范維利特怒砍生涯新高的36分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍暴龍今強碰南灘大軍熱火隊，暴龍後衛范維利特（Fred VanVleet）此役打出生涯代表作，整場狂飆7顆三分球並砍下生涯新高的36分，帶領暴龍以107比103戰勝熱火，取得復賽2連勝。

暴龍此役曾擁有17分的領先優勢，不料熱火在第三節後半段展現團隊韌性，開始急起直追，並在第四節10分11秒時靠著卓吉奇（Goran Dragic）的三分球讓球隊以87：84領先，此時雙方戰況開始呈現膠著。

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熱火隊卓吉奇本場板凳出發得25分。（歐新社）

末節1分35秒時，范維利特切入籃下要到犯規，2罰全進，幫助球隊以102：96拉大差距。但熱火克勞德（Jae Crowder）卻在下波攻擊投進三分球，雙方差距縮小至3分。

巴特勒。（美聯社）

比賽進入最後階段時，熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）發生兩次致命失誤，迫使熱火用犯規戰術，將西亞卡姆（Pascal Siakam）送上罰球線，西亞卡姆2罰全進，暴龍最終以107：103收下勝利。

范維利特全場16投8中，外加13顆罰球全進，拿下全場最高的36分，另有4次助攻、5顆籃板。西亞卡姆貢獻22分羅利（Kyle Lowry）14分。

熱火以卓吉奇的25分，5助攻最為出色，巴特勒16分7籃板、克勞德繳16分6籃板。

在這場比賽之前，雙方的兩次交手都是熱火獲得勝利，暴龍為了避免本季遭到熱火橫掃，本場比賽全隊將士用命，最終也將比賽勝利守下來。

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