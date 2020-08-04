NBA》太陽後悔了！ 華倫再轟34分助溜馬連勝

溜馬隊前鋒華倫率隊奪連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬隊前鋒華倫（TJ Warren）前天在對上七六人隊時才大殺四方，砍下生涯新高的53分，今天在對上巫師這一戰，華倫的表現也相當出色，全場砍下最高34分，最後幫助溜馬以111：100力退巫師，取得2連勝。

溜馬此戰在來到第三節時就已經以90：68大幅領先巫師，而連續兩場比賽都表現出色的華倫，帶領溜馬在第2、3節中奪得70分，自己全場也攻下34分的成績，更在第三節中，單場助隊伍拿下16分，整場繳出34分、11籃板、4助攻、3抄截的成績。

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生涯待在太陽五個球季的華倫日前在被交易到溜馬後曾表示，已經準備好向聯盟證明太陽做出了錯誤的決定，如今連續兩場表現都相當出色的華倫，看來是鐵了心的努力要表現給前東家看。

溜馬除了華倫亮眼的表現外，當家主控布洛格登（Malcolm Brogdon）也在來到奧蘭多後首次亮相，繳出20分、7籃板、6助攻、1抄截的成績，以及後衛A.哈勒戴（Aaron Holiday）和中鋒透納（Myles Turner）分別都助隊各拿下17分。

溜馬當家主控布洛格登首次在奧蘭多登場。（美聯社）

巫師儘管在第三節還剩5分25秒時靠著T.布萊恩（Thomas Bryant）的三分球將比數和溜馬拉到僅兩分之差，不過仍無法挽回局勢，巫師終場無奈吞3連敗，陣中以T.布萊恩（Thomas Bryant）得20分最高，新秀八村壘繳出9分、7籃板和6助攻。

巫師第三節靠T.布萊恩將比數拉至兩分之差。（法新社）

巫師新秀八村壘連兩場表現失常。（美聯社）

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