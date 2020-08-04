MLB》馬林魚球員被爆進出酒吧 基特滅火：只有去買咖啡

馬林魚總裁基特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚本季僅打了3場比賽就因多人確診停賽至今，事後傳出有球員並未遵守防疫規定跑去酒吧、對此馬林魚總裁基特（Derek Jeter）今出面為旗下球員澄清，並稱這次的事件對於聯盟是一項警訊。

馬林魚在與費城人進行開幕三連戰時爆發多人確診，《美聯社》報導指出，目前隊上有21名人員感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其中有18名是球員，基特今與媒體進行視訊會議時表示，目前確診人員中沒有人出現嚴重症狀，所有選手預計都會在本季回歸。

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對於馬林魚爆發染疫潮，基特今承認隊內選手當時的確開始鬆懈、並未遵守社交距離以及戴口罩，稱這是「集體錯誤的安全感」，並希望其他隊以此做為警惕。

基特指出，在聯盟進行調查後，目前仍無法知道首位確診球員在哪裡被感染、或者病毒到底如何進入休息室；整個夏訓馬林魚都未出現任何確診案例、隨後到亞特蘭大進行兩場熱身賽，接著與費城人迎接開幕戰。

而先前曾傳出馬林魚球員在亞特蘭大時進出酒吧，基特對此也做出澄清，「我們的選手沒有在亞特蘭大亂跑，的確有一些人離開飯店去買咖啡、買衣服，有個球員去隊友家吃晚餐，但在場沒有其他人了，總之，沒有任何色情活動，沒有在酒吧或俱樂部逗留，沒有在亞特蘭大亂晃。」

對於外界質疑美國時間7月26日，也就是三連戰最後一場比賽、馬林魚明明已有4名球員確診，為什麼比賽仍如期舉行，基特表示，這並非球隊單方面的決定，而是聯盟的決策，他表示後見之明很容易，「但當時你根本不知道（病毒）哪裡來的，不知道它會散播得這麼快。」

馬林魚爆發染疫潮、停賽至今。（資料照，美聯社）

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