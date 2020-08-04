NBA》Z.威廉森展高效砍23分 率鵜鵠力克灰熊

鵜鶘Z.威廉森本場繳出23分，7籃板，5助攻的成績單。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西區老八爭奪賽在今日也激烈上演，由排名第11的鵜鶘對上第8的灰熊，兩隊前場比賽都吞下敗戰，並都希望透過這場比賽來獲得復賽的首勝。而鵜鶘最終靠著狀元郎Z.威廉森（Zion Williamson）高效率攻下23分，並傳出生涯新高的5次助攻，帶領鵜鶘以109：99擊敗灰熊，拿到球隊復賽的首勝。

本場比賽兩隊戰況膠著，比賽中雙方都大多都保持在個位數的差距，但這樣的情況在第三節後段出現了變化。在第三節2分13秒到第四節前半段，鵜鶘團隊打出了一波16：7的攻勢，將雙方的差距擴大至10分差。即便灰熊末節後段開始苦命追趕，但也為時已晚，最終就由鵜鶘隊收下比賽的勝利。

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英葛蘭此役攻下24分還抓下7顆籃板。（美聯社）

Z.威廉森似乎走出了前場比賽對快艇隊只拿7分的陰霾，這場比賽他僅出場25分鐘就攻下23分並抓下7籃板和傳出5次助攻，還在比賽中和隊友波爾（Lonzo Ball）上演半場空中接力的美技，搶走媒體的目光。另外鵜鶘主將英葛蘭（Brandon Ingram）本場攻下24分，7籃板，也是鵜鶘能贏球的重要功臣。

莫蘭特本場比賽表現不佳。（美聯社）

灰熊方面以Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）的22分最佳，球隊主控莫蘭特（Ja Morant）此役手感不佳，全場僅21投5中，獲得11分。

灰熊這場比賽輸球，復賽之後已經吞下3連敗，目前領先西部第9的馬刺和拓荒者僅剩2.5場勝差。如果灰熊想保住他們的季後賽席位，球員們勢必要在接下來的比賽中好好表現。

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