MLB》「法官」開季驚奇有亮點 洋基教頭分析爆發主因

賈吉連5場開轟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季因傷勢所擾的洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今年開季手感火燙，連續5場比賽開轟，總教練布恩（Aaron Boone）今也對子弟兵的近況做出分析。

賈吉昨單場雙響砲、成為2007年A-Rod以後，第一個連5場開轟的洋基打者，目前以6轟暫居聯盟全壘打王，不過事實上「法官」本季的全壘打還有另一亮點。

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大聯盟官網今報導，賈吉去年曾對於自己總擊出反方向全壘打感到困惑，上季他的第一支左外野方向全壘打遲至8月才出現，全年27轟僅有6轟為拉打打出；不過今年的6轟中已有5轟是扛向左外野。

布恩今受訪表示，延後開打讓賈吉的傷勢獲得更多時間休養，這是火力爆發的一大主因；不過另一方面，布恩也提到賈吉在打擊區上的策略。「他的攻擊策略很棒，」布恩談道，「當你在聯盟待得愈久、會有更多經驗，尤其是像Aaron這麼聰明的選手，在比賽中制定的計畫就會愈來愈棒。」

「他能夠對特定球種做出適當攻擊，我知道去年大多都是反方向全壘打這件事曾引起一些討論，但對我來說這不是什麼大問題，只是那些（投手對他投出的）球種帶來的結果，他現在已經是能夠處理錯誤（並做出修正）的選手。」

布恩。（資料照，法新社）

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