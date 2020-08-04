MLB》柯爾好投率洋基7連勝 狂寫17年來最佳紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰費城人，派出王牌柯爾（Gerrit Cole）掛帥先發，他主投6局被敲出5支安打、送出4次三振，僅失1分，率隊終場以6：3擊敗費城人取得7連勝，柯爾拿下本季第3勝（0敗），賽後防禦率2.55。

受到疫情影響，這是費城人7天來首度比賽，先發投手阿里耶塔（Jake Arrieta）更是自去年8月手肘骨刺動刀以來首度登板。首局洋基拉梅修（DJ LeMahieu）便不客氣用陽春彈取得領先。

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費城人布魯斯（Jay Bruce）在3局上砲轟柯爾扳平比數，不過賈納（Brett Gardner）在下個半局開轟再度超前，希克斯（Aaron Hicks）再補上安打取得3：1領先，三壘手厄謝拉（Gio Urshela）第6局敲三分砲一棒擊沉。「法官」賈吉此役4支2，一支二壘安打，終結生涯最佳的連5場開轟里程碑。

洋基隊自1988年、2003年之後再度在開季拿下8勝1敗戰績，目前仍在7連勝，美媒換算這相當於162場的正常賽季中連續19勝。此外洋基過去25個主場系列賽拿下22個，追平球隊在1935、1995-96、1997-98賽季的紀錄。

洋基拿下7連勝。（美聯社）

柯爾拿下第3勝。（美聯社）

阿里耶塔傷癒復出，投5局失3分吞敗。（法新社）

厄謝拉轟3分砲。（美聯社）

比賽一度因雨暫停。（法新社）

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