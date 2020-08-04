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MLB》小熊「魔術師」超狂觸殺美技登官網 卻遭美網友吐槽（影音）

2020/08/04 11:26

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場迎戰皇家，教士隊，當家游擊手巴耶茲（Javier Baez）不負「內野魔術師」美名，再度秀出招牌觸殺美技，雖馬上登上大聯盟官網，不過也同時遭到部分網友吐槽。

當時比賽來到4局上，皇家快腿孟德西（Adalberto Mondesi）在2出局後選到保送上壘，隨後發動盜壘，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）迅速將球傳至二壘，巴耶茲頭直視前方、連身子都沒轉就輕鬆將跑者觸殺出局。

該段畫面不僅馬上登上大聯盟官網，也在社群上引發迴響，小熊官方轉播平台《Marquee Sports Network》分享影片並讚巴耶茲這次的美技十分驚人，不過美國球迷卻不領情、紛紛吐槽，「他只是把丟過來的球接起來而已」、「是康崔拉斯傳得準」；也有球迷緩頰表示，巴耶茲這次的美技難度在於並未趨前接球、而是讓手套留在後面，在球到之前就先碰觸到跑者，才能如此輕鬆完成這次的出局。

巴耶茲（左）觸殺孟德西。（美聯社）

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