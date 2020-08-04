MLB》終於贏了！德葛隆飆94英哩滑球欺敵 官網嘆：好噁（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會王牌、塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）今天對勇士隊先發主投6局，飆出10次三振只失2分，率隊以7：2獲勝中止五連敗，本季第三度先發終於也拿下首場勝投，賽後防禦率2.12。

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德葛隆此役動輒93、94英哩滑球頻頻讓勇士隊打者揮空，再搭配85英哩左右的曲球以及最速101英哩的四縫線快速球，讓他整場用104球飆出10K，僅在第5局被德阿諾德（Travis d'Arnaud）敲陽春砲、以及阿庫尼亞（Ronald Acuna）敲安失掉2分。

大聯盟官方推特上傳德葛隆今日三振集錦，寫下「德葛隆好噁！」來形容他今天的宰制。

大都會打者過去在德葛隆出賽時得分支援少得可憐，2018年拿下塞揚獎時整季ERA只有1.70，卻只拿下10勝（9敗），去年連莊塞揚獎防禦率2.43，卻只有11勝（8敗），今年前2場先發11局只掉2分，卻又都沒有勝投，今天本季第3度登板，終於願意火力相挺，第三局就攻下4分大局，終場7：2擊敗勇士。

不過大都會此役出現傷兵，麥尼爾（Jeff McNeil）因傷未列入先發打線、游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）3局擊出滾地球後因左四頭肌傷勢下場，老將卡諾（Robinson Canó）則在第5局因左腹股溝緊繃退場。

德葛隆奪本季首勝。（USA TODAY Sports）

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