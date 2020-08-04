NBA》米爾頓逆轉三分彈 七六人2分差氣走馬刺（影音）

Shake Milton FOR THE WIN. pic.twitter.com/gjl8QJ9Hb2 — Bleacher Report （@BleacherReport） August 4, 2020

〔體育中心／綜合報導〕黑衫軍馬刺今挾著復賽二連勝的氣勢來踢館七六人，第四節後段兩隊戰況膠著，在讀秒階段馬刺還有2分領先，不料卻在比賽最後7.2秒被七六人後衛米爾頓（Shake Milton）投進三分球逆轉比數，後續球隊犯規戰術失敗，終場就以132：130兩分的差距吞下敗仗，而七六人則是收下球隊在復賽的首勝。

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米爾頓在比賽最後7.2秒投進逆轉三分球。（美聯社）

德羅森第四節挺身而出，單節狂得13分。（法新社）

在第四節開打時，七六人還掌握14分的領先優勢，不料馬刺德羅森（DeMar DeRozan）跳了出來，除了在末節2分32秒時傳出助攻給隊友蓋伊（Rudy Gay），讓他在中距離跳投得分讓球隊追平比數外，德羅森還在接下來的比賽連續投進兩次跳投，反倒超前對手4分。

但七六人沒有放棄，先後靠著恩比德（Joel Embiid）的罰球和T.哈里斯 （Tobias Harris）的灌籃將比賽差距縮小至1分差。

在最後的10.4秒，馬刺靠著D.懷特（Derrick White）的罰球，兩罰中一，讓球隊以130：128領先。但可惜在最後7.2秒被米爾頓在45度角投進三分球，後續進攻也被對手守了下來，最終就讓七六人以132：130收下勝利。

七六人氣走馬刺。（今日美國）

七六人本場以恩比德的表現最佳，他攻下27分還抓下9顆籃板。而投進逆轉三分球的米爾頓也有16分，5籃板的優異表現。

馬刺以德羅森30分5籃板的表現最為出色，另外板凳出發的蓋伊也有24分4籃板的成績。

在吞下這場敗仗後，馬刺的排名落到了西部第10，目前還落後給第8的灰熊2場勝差。

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