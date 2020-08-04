MLB》吉總回娘家！ 洋基球場大螢幕播影片歡迎

The scoreboard tribute to Joe Girardi before the 3rd inning. pic.twitter.com/xCCl390JwZ — Sweeny Murti （@YankeesWFAN） August 3, 2020

〔體育中心／綜合報導〕今天費城人對決洋基這戰，將是費城人新任總教練吉拉迪（Joe Girardi）卸下洋基兵符後，首度帶隊回到洋基球場比賽，雖然受疫情影響無法開放觀眾進場，因而沒有大張旗鼓的歡呼聲，不過為了和曾執掌洋基兵符十年的吉拉迪重逢，洋基在球場上的大螢幕放上「謝謝你，喬。」以及播送吉拉迪的影片表示歡迎。

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由於日前費城人兩名球員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的關係，因此一系列的賽事也遭推遲，本週才終於迎來費城人和洋基的對決。

吉拉迪2008年執掌洋基，第二年就率隊奪冠，2017年球季結束合約到期後未獲續約，在紐約十年，帶兵戰績910勝710負、勝率5成62，經過了兩年沉澱，「吉總」去年冬天正式接下費城人教頭一職。在這次重返洋基球場，可以看到球場大螢幕上歡迎吉拉迪的影片是他在球員時期效力於洋基的比賽畫面，和他擔任洋基總教頭領軍奪冠的重要時刻。

而這也是吉拉迪和費城人游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）兩人首次在離隊後回到洋基球場比賽，現年29歲的葛瑞戈爾斯在洋基隊待了五年，在去年年底與費城人簽下1年1400萬美元合約，正式揮別了老東家，如今和吉拉迪兩人攜手重返洋基球場。

費城人總教練吉拉迪。（資料照，美聯社）

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