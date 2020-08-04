MLB》活久見！洋基「怪力男」暌違2年盜壘成功引熱議（影音）

Giancarlo Stanton with the WHEELS!



That's his first stolen base since 2018. pic.twitter.com/YuWuHf9TWr — YES Network （@YESNetwork） August 4, 2020



〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰費城人，在柯爾（Gerrit Cole）6局好投率領之下，終場以6：3獲勝，其中重砲「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）更自2018年以後首度跑出盜壘成功，賽後引發熱議。

當時比賽來到8局下，史坦頓在一出局後選到保送，洋基換上代打維特（Luke Voit），史坦頓在球數2好1壞時抓住機會發動盜壘，挑戰的是上季盜壘阻殺率47%、在全聯盟居首的明星捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），結果由去年一整季都未發動盜壘的史坦頓佔得上風，「怪力男」盜壘成功後，瑞爾穆托也被鏡頭拍到臉色鐵青。

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這是史坦頓在美國時間2018年8月19日面對藍鳥隊的比賽後再度盜壘成功，他在該季累積5次盜壘成功，去年則一次盜壘都沒發動；今天暌違已久再度盜上二壘後，在社群上引發熱議，洋基隨隊記者Lindsey Adler就發文表示，「讓史坦頓成功盜壘應該是二壘手的惡夢之一」底下則有洋基球迷留言，「更糟的惡夢可能會是史坦頓在盜壘後受傷了。」

史坦頓（右）自2018年8月後再度收下盜壘成功。（USA TODAY Sports）

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