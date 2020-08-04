MLB》離開洋基後大復活！紅人王牌再寫大聯盟新猷

Sonny has now made 36 straight starts without allowing more than 6 hits, the longest streak in Major League history!#TakeTheCentral pic.twitter.com/htcCDOCVsM — Cincinnati Reds （@Reds） August 4, 2020

〔體育中心／綜合報導〕紅人今在主場迎戰印地安人，葛雷（Sonny Gray）度過一開賽的亂流，繳出6局僅失2分的優質先發、率紅人以3：2險勝，同時也持續刷新自己的一項大聯盟紀錄。

本場比賽因雨延後2小時開打，葛雷一開賽尚未馬上進入狀況，首局就被林多（FranciscoLindor）敲出陽春彈、讓對手先馳得點；第二局被莫卡多（Oscar Mercado）敲安後，先是牽制發生失誤，又出現兩次暴投，讓跑者輕鬆回來得到印地安人第2分。

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不過隨後葛雷便穩住陣腳，3局開始連續解決10名打者，同時飆出6K，沒有再掉任何分數，紅人則先在4局靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的陽春彈打破鴨蛋；6局下沃托（Joey Votto）的2分砲助隊逆轉，終場紅人就以3：2帶走勝利。

葛雷今天總計主投6局、被敲4安、僅失2分，另有8次三振，賽後防禦率0.96。賽後紅人隊在官方推特指出，現在葛雷已經連續36場先發未被敲出超過6支以上的安打，這也是大聯盟史上的最佳紀錄。

隨後洋基寫手Steve Angelovich就轉發紅人推特寫道：「葛雷在洋基的34場先發，有15場至少被敲6安，很高興看到他復活，不是每個人都適合紐約。」

葛雷（Sonny Gray）在2017被從運動家交易至洋基，不料他在紐約極度水土不服，表現起伏不定、後期更被拔掉先發位置，最後在2018年球季結束後被送到紅人；轉隊後的葛雷卻在辛辛那提投出一片天，去年整季繳出防禦率2.87的不俗成績，K/9值創下生涯新高的10.52，並榮膺本季紅人開幕戰先發。

葛雷拿下本季第三勝。（法新社）

卡斯泰拉諾斯開轟。（法新社）

沃托敲2分砲。（美聯社）

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