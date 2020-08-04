NBA》野獸般的AD狂轟42分 湖人鎖定西部頭號種子

戴維斯（左）猛轟42分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）今天對爵士打出無人能擋的出色表現，他全場28投13中、含4顆三分球，猛轟42分外帶12籃板，助湖人以116：108奪勝，鎖定西部頭號種子。

前場遭暴龍守死的A.戴維斯，全場僅出手7次、拿14分，今碰上爵士火力全開，上半場17投8中、轟24分，詹姆斯貢獻10分，湖人58：56領先爵士。

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A.戴維斯易籃後持續逞威，不只內線攻勢犀利，還加上外圍砲火，最後2分鐘的兩顆三分彈，助湖人在第3節打完拉開至雙位數差距，並一路領先至比賽終了。

湖人共4人得分上雙，詹姆斯（LeBron James）22分、8籃板、9助攻全方位表現，豪爾德（Dwight Howard）替補拿11分、5籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）10分，紫金軍團以51勝15負，領先第2的快艇達6場勝差，提前搶下西部頭號種子。

爵士以米契爾（Donovan Mitchell）的33分表現最佳，康利（Mike Conley）貢獻24分、8助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）拿16分、13籃板，球隊吞2連敗，以42勝25負列西部第5。

詹姆斯第三節重扣。（法新社）

米契爾（中）試圖抄球。（USA Today Sports）

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