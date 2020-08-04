東奧模擬賽》首度國內合拍出擊！鄭怡靜讚林昀儒：他打出很多神球

鄭怡靜（左）和林昀儒首度國內合拍出擊。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽桌球項目今登場，台灣第一混雙組合林昀儒／鄭怡靜，今在上午模擬賽先碰上孫嘉宏／馮翊新，最終以直落三勝出。

混雙世界排名第4的林昀儒／鄭怡靜，在去年底在世界巡迴賽年終總決賽取得東京奧運混雙門票，也被視為奪牌熱門。由於在國內找到實力相當的混雙組合並不容易，這次模擬賽林昀儒／鄭怡靜將挑戰3組男雙。

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今上午林昀儒／鄭怡靜先碰上孫嘉宏／馮翊新，兩人在拿下第1局後，第2局碰上亂流一度落後，最終以11：9逆轉收下該局，率先聽牌後，「林鄭配」也穩穩以11：4在第3局勝出。

受到疫情影響，兩人已經超過半年未出賽，這也是林昀儒／鄭怡靜首度在國內合拍出擊，鄭怡靜說：「心情滿興奮的，他在場上讓我很安心，我就打好我自己的部分，再創造一些機會給他進攻。」

這次模擬賽前，鄭怡靜特別到宜蘭和林昀儒合體練球，對於上午首戰表現，林昀儒表示，雖然已經半年沒有一起配合，但今天狀況還不錯，有慢慢找回默契還有比賽的感覺。一旁的鄭怡靜也不忘稱讚學弟，「他今天打了很多神球，很棒！」

其中最受矚目的是「林鄭配」明天將碰上2013年世錦賽男雙冠軍莊智淵／陳建安，對此鄭怡靜說：「他們是第一男雙，我們也是混雙第一雙！」兩人表示，對於明天賽事都很期待，也已經做好準備。

林昀儒（左）和鄭怡靜首度國內合拍出擊。（國訓中心提供）

林昀儒（前）和鄭怡靜首度國內合拍出擊。（國訓中心提供）

林昀儒（左）和鄭怡靜首度國內合拍出擊。（國訓中心提供）

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