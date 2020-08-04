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中職》統一獅推假面騎士主題球衣 日本引進原汁原味動作劇

2020/08/04 12:51

統一獅Ｘ假面騎士聯名形象視覺。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅推出全新聯名「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」，將在8月29日及30日於台南棒球場熱鬧登場。不僅特別取得日本授權舉辦統一獅Ｘ假面騎士專屬的主題趴活動，更原汁原味從日本引進假面騎士動作劇，來到台南棒球場與球迷和粉絲，進行為期兩天的互動主題活動。

賽前場外將規劃一系列統一獅Ｘ假面騎士主題活動遊戲，讓喜歡假面騎士的球迷朋友感受今年最棒的主題派對，詳細活動及周邊商品訊息，將另外公布，絕對讓球迷玩得盡興。

本次統一獅Ｘ假面騎士聯名主題活動，全隊選手也將穿上「統一獅Ｘ假面騎士」聯名主題球衣出賽，本款球衣設計結合經典的假面騎士1號風格元素，以綠色、紅色、黑色三種色系搭配，胸前LIONS的字樣剛猛呈現，並搭配假面騎士1號專屬Neo Cyclone，袖口上除了本次聯名系列LOGO，也特別設計本次聯名的專屬圖騰，成為本次統一獅Ｘ假面騎士球衣特色元素。

2020統一獅Ｘ假面騎士聯名活動，主視覺拍攝特別安排外野三帥林安可、陳傑憲、蘇智傑、搭配隊長吳桀睿、左右護法施子謙及江辰晏，與假面騎士1號和令和最新的假面騎士01，一同展現捍衛主場的英雄氣勢。蘇智傑表示：「很喜歡這一次聯名球衣設計，很棒的視覺呈現，穿上後彷彿成為假面騎士一員，很期待這兩天的活動，球團場內外應該也會規劃很多好玩遊戲，希望球迷可以一起進場感受。」

2020統一獅Ｘ假面騎士聯名相關商品首波預計，本週五（8月7日）18：00開放球迷網路預購，其中包括球衣、Ｔ恤、毛巾等眾多商品，屆時歡迎球迷到統一獅官方購物商城訂購。

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