NBA》出色數據追上Kobe A.戴維斯：他在天堂為我們加油

A.戴維斯（左）今半場得24分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）今半場就得到24分，全場狂轟42分、12籃板，除了助湖人116：108力退爵士，相隔10年鎖定西部頭號種子，出色數據也追上布萊恩（Kobe Bryant）的腳步。

A.戴維斯半場得24分，這是他本季第20次上半場至少拿到20分，此外，也是他第5場得分超過40分的比賽，雙雙為2012-13年的布萊恩之後，首位達成此表現的湖人球員，他說：「能夠與他相提並論，對我而言意義重大，我知道他一直在天堂注視著我們，為我們加油，所以我們想要為他拿下勝利。」

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湖人前一次打進季後賽為2012-13年賽季，前次奪得西部頭號種子更得追溯至2009-10年，A.戴維斯說：「我知道大家等很久了，這是一項了不起的成就，但我們的使命還未結束，得保持專注。」

現在湖人將坐等季後賽首輪對手出爐，眼見西部老八之爭撲朔迷離，A.戴維斯表示，他們不會特別去想對手是誰，「不管誰搶到這個位置，我們都會尊重敵手。」

A.戴維斯（右）得24分，本季第20次上半場至少拿到20分，為布萊恩之後首位達成此表現的湖人球員。（資料照，法新社）

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