東奧模擬賽》明強碰林昀儒／鄭怡靜 莊智淵笑稱：打爆他們

莊智淵（右）和陳建安明將強碰林昀儒／鄭怡靜。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽桌球項目今登場，台灣世界冠軍男雙莊智淵／陳建安上午先以3：1擊敗廖振珽／李佳陞，明將碰上台灣黃金混雙組合林昀儒／鄭怡靜，莊智淵開玩笑說：「打爆他們！就是正常發揮，但搞不好是我們被教訓。」

莊智淵／陳建安今在上午以6：11、13：11、11：7、11：5逆轉擊敗廖振珽／李佳陞，在模擬賽順利開胡。受到疫情影響，陳建安前次出賽已是5個月前，他表示，今天第一局調整比較不好，但這次模擬賽和正式比賽情況接近，整體而言是有幫助的。

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受到武漢肺炎疫情影響，東京奧運延期1年，難免讓選手在備戰心態上受影響，尤其莊智淵已經是39歲老將，他笑說：「剛知道延期時候每天都在哭，但已經決定要去比，還是要專心備戰。」陳建安則表示，教練會鼓勵他們多看書，他偶爾也會打電動或回家看看孩子，調適心態。

林昀儒（右）和鄭怡靜明將強碰莊智淵／陳建安。（國訓中心提供）

已經半年未和陳建安合拍，但莊智淵認為，彼此很熟悉，即便很久沒見，搭配起來也很順，不會有太大問題，「還是會想盡力贏下每一場比賽。」

至於明天將碰上林昀儒／鄭怡靜，莊智淵開玩笑說：「我要打爆他們！但搞不好是換我們被教訓。」他表示，不會因為對手有一人是女生就改變心態，還是會全力以赴，「就把（鄭）怡靜當成山豬（廖振珽），正常應戰。」

陳建安則認為，碰上這組混雙組合不一定有優勢，「還是以平常心應戰，但女生的球質比較輕、球速快，反而比較不適應，得要調整一下。」他也提到，這兩年看到林昀儒和鄭怡靜在國外各大小賽事中奪牌，相信兩人默契、實力都很不錯。

莊智淵和陳建安明將強碰林昀儒／鄭怡靜。（國訓中心提供）

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