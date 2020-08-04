日職》狂！張奕6.1局飆9K摘勝 單局三連斬登精選（影音）

〔體育中心／綜合報導〕張奕今天在歐力士二軍先發對上中日龍，用91球主投6.1局飆出9次三振奪勝，被敲7安打沒有失分，送出3次保送，賽後防禦率1.86，距離一軍越來越接近。他首局連飆3K畫面也登上太平洋聯盟TV精選。

張奕今天在1局上對平田良介、高松渡、岡林勇希連續飆出3次三振。第2局再三振石川昂彌，連飆4K之後觸身球砸到對方洋砲西耶拉，再被石垣雅海敲第1支安打，攻佔一三壘，張奕讓下一棒敲雙殺打化解危機。

請繼續往下閱讀...

第3局張奕再送1次三振，雖被岡林勇希敲安但沒有失分。第4局張奕無人出局被平田良介敲安，隨後再讓石川昂弥敲雙殺打，接著又是觸身球砸到西耶拉，仍沒有失分。

第5局張奕在1出局後連被敲2支安打攻佔一三壘，不過張奕連飆2K化解危機，第6局張奕再接連三振平田和石川之後，被西耶拉敲二壘安打，張奕此時發生暴投，送跑者上三壘，所幸最後讓打者敲滾地球形成3出局。

第7局張奕續投，被敲安打之後又發生暴投、四壞球保送，1出局一三壘有人的危機被換下，所幸接替的海田智行拆彈成功沒有失分。終場歐力士以2：0完封中日，張奕收下勝投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法