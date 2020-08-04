NBA》湖人睽違十年奪西部龍頭 詹皇、AD聯手創前無古人紀錄

湖人成為史上首支至少5年無緣季後賽，卻以分部龍頭第一之姿重返季後賽的球隊。（資料照，取自湖人IG）





〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）前年降臨湖人，加盟首年未能率隊重返季後賽，本季得到明星長人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）助陣，打出西部最佳戰績，今天以116：108擊敗猶他爵士，湖人睽違10年後再度奪下西部第一，他們也成為史上首支至少5年無緣季後賽，卻以分部龍頭第一之姿重返季後賽的球隊。

湖人前一次打進季後賽必須追溯到2012-13年賽季，而拿下奪得西部頭號種子更是10年前的事情，詹姆斯2018年重磅加盟湖人，原有機會帶領球隊重返榮耀，但無奈在關鍵時刻，詹姆斯因腹股溝拉傷缺席多場賽事，湖人最後僅打出37勝45敗的戰績，在西部排名第10，不僅未能奪冠，連季後賽都無法打進。

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上賽季失利後，湖人與鵜鶘進行破天荒交易，送走球隊潛力基石，包括波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）等人，以「6換1」迎來明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），之後又補強「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人，力拚重返紫金王朝。

詹姆斯和A.戴維斯聯手產生良好的化學效應，再加上新主帥沃格爾（Frank Vogel）的運籌帷幄，湖人在停賽前就打出西部第一的戰績，復賽陸續擊敗快艇和爵士，今天確定提前拿到季後賽西部第一種子的席次，湖人也成為史上第一支至少5年無緣季後賽，首度重返季後賽就是第一種子的球隊。

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