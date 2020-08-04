東奧模擬賽》沒比賽狀況照樣好 神射「湯包」湯智鈞卻變成「鍋貼」

射箭好手「湯包」湯智鈞是瘦身有成，自嘲變成鍋貼。

（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕射箭好手「湯包」湯智鈞是目前所有奧運國手中，最少在正式比賽露臉的選手，只能透過自行模擬比賽感覺維持狀況，而他昨天在模擬東京奧運對抗賽個人排名賽射出692分，令不少教練都感到驚訝，也證明狀況不俗，至於他近期也有一大轉變就是瘦身有成，想變胖都很難。

湯智鈞在70公尺雙局的排名賽，在前36箭射出353分，但後36箭受到雨勢影響，仍有339分的水準，最終就以692分高居排名賽最佳。

請繼續往下閱讀...

湯智鈞在3月青年盃射箭賽後就再也沒有出賽，不像其他選手還有參加企業聯賽，他只能專心在國訓中心苦練。為了讓自己練習不枯燥乏味，他曾經自己拿手機播放企業聯賽的轉播，同步與比賽中的選手一同較勁，他表示，「只是我這樣試過一次之後，我就放棄了，因為節奏有點太慢。」

湯智鈞平時會透過各種方式讓自己的練習更有張力，甚至有時還會閉上眼睛幻想自己就在比奧運，因此練習效果還不錯。

此外，湯智鈞原本有著圓滾滾的臉，因此有「湯包」的綽號，但他原本想讓自己變得更精壯，因此就在4、5月「偷學」學姊雷千瑩的吃飯方式，一口氣從原本的72公斤瘦到63公斤，甚至想要增胖都變得有難度，他自嘲，「我現在已經不是湯包，瘦到變成鍋貼了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法