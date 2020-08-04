羽球》周天成、王子維站台力挺 第五屆牧德盃8月8日開打

周天成、王子維站台力挺，第五屆牧德盃8月8日開打。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕邁入第五屆的牧德盃企業羽球排名賽，8月8日將在新莊體育館熱鬧開打，剛結束東京奧運模擬賽的周天成、王子維、李洋／王齊麟等國家隊名將，今都現身活動站台造勢，我國羽球協會除了把牧德盃列入國內賽事年度行事曆，更期盼整合為台灣企業聯賽。

牧德科技積極投入羽球運動不遺餘力，除了企業內部晉用體優生，每年舉辦的牧德盃規模也愈來愈大，儘管今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，賽事僅舉辦一天，仍吸引多達60間企業、116隊共襄盛舉，熱鬧場面可期。羽協理事長張國祚透露，希望整合牧德盃、清晨盃、葛瑪蘭盃、港都盃等參賽人數破千的國內賽事，積極籌辦企業聯賽，初期預計北、中、南三區開打，分上、下半季積分制，更希望朝年終企業大獎賽、亞洲企業聯賽等目標邁進。

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周天成、王子維站台力挺，第五屆牧德盃8月8日開打。（記者梁偉銘攝）

目前世界男單排名第2的周天成表示，身為運動員，很高興牧德盃為體優生發聲，拋磚引玉鼓勵更多企業聘用體優生，接下來他與台師大田徑隊前往澎湖移訓，並到其餘離島關心偏鄉小球員。至於王子維將在8月中第2次全國排名賽報名男雙、混雙，他前次打混雙已是2017年婕斯盃明星對抗賽，當時搭檔為現任世界球后戴資穎，如今與合庫學妹劉巧芸組軍，王子維笑說，應該賽前一週才臨時抱佛腳：「大家都打排名賽，我也沒對手可以練球，想藉由男雙快節奏、混雙要求的控球技巧，來特訓一下不同感覺，希望不會拖累搭擋。」

周天成、王子維站台力挺，第五屆牧德盃8月8日開打。（記者梁偉銘攝）

周天成、王子維站台力挺，第五屆牧德盃8月8日開打。（記者梁偉銘攝）

周天成、王子維站台力挺，第五屆牧德盃8月8日開打。（記者梁偉銘攝）

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