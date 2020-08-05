天使左投希尼戰水手拚本季首勝 今日賽事預告與轉播

天使隊先發左投希尼。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日兩場轉播帶給觀眾，早上7點由藍鳥對上勇士，藍鳥目前有2連敗成績，且因疫情關係與費城人的二連戰皆延賽，今對上勇士派出的佛里德（Max Fried），能止敗嗎？另外10點是水手對上天使，天使派出先發左投希尼（Andrew Heaney），本季出賽兩場都無關勝敗的他，今日對上本季也尚未有勝投開張的鄧恩（Justin Dunn），此戰誰能拿下本季首勝呢？水手目前3連敗，鄧恩能幫助球隊拿下勝利嗎？精彩比賽，球迷朋友要準時鎖定喔。

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NBA持續開打，早上6點30分由塞爾提克對上熱火，塞爾提克前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）在上戰與拓荒者交手中，繳出34分、8助攻、4籃板，其中34分全場最高，塔圖姆能維持好手感，帶領塞爾提克擊敗熱火嗎？接著9點由復賽後領有2連勝的火箭對上拓荒者，火箭後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）在上役繳出31分、8助攻、6籃板，此戰對上里拉德（Damian Lillard）領軍的拓荒者，會擦出什麼火花？最後是目前復賽二連敗的獨行俠對上同樣二連敗的國王，兩隊誰能止敗呢？喜愛NBA的球迷不要錯過轉播喔。

日職傍晚5點兩場轉播，羅德對上歐力士、西武對戰日本火腿，而羅德與歐力士之戰是否有機會目睹上一次中繼1局失1分拿勝投的陳冠宇登板，球迷朋友要準時收看轉播，為台灣好手加油。

最後中職晚間6點30分兩地開打，統一派出目前2勝3敗的潘威倫，兄弟則是推出目前5勝6敗的最貴洋投米蘭達，富邦悍將與樂天桃猿之戰，富邦推出本季目前4勝4敗的羅力，桃猿則是1勝4敗的威拉諾，今日中職又會擦出什麼樣的火花？喜愛中職的球迷要準時收看喔！

MLB

07：00 藍鳥@勇士 FOX體育、FOX體育3台

10：00 水手@天使 FOX體育、FOX體育3台

NBA

06：30 塞爾提克@熱火 緯來體育、愛爾達體育1台

08：00 獨行俠@國王 ELEVEN SPORTS 1（D-Live）

09：00 火箭@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17：00 羅德@歐力士 FOX體育

17：00 西武@日本火腿 FOX體育2、3台

中職

18：30 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育1台

18：30 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVEN SPORTS 1

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