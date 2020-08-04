棒球》吳明捷、李憲宗、莊勝雄、郭泰源 跨世代名投入選名人堂

棒球名人堂頒證儀式（記者吳清正攝）



〔記者吳清正／台北報導〕台灣棒球名人堂今年共有吳明捷、李憲宗、莊勝雄和郭泰源等4位跨世代名投入選，今天舉行頒證儀式，親自出席的李憲宗和郭泰源並在會後舉辦簽名會，吸引大批球迷參與。

出生於1911年的吳明捷於1931年以王牌投手兼第4棒，帶領嘉義農林打進甲子園，贏得亞軍創下台灣球隊最佳戰績紀錄，之後被名校早稻田大學網羅，1936年奪得東京六大學聯盟打擊王，大學生涯7支全壘打也追平聯盟紀錄。

請繼續往下閱讀...

1939年出生的李憲宗是投打二刀流的奇才，南英工商高二時就越級參加成棒比賽，並在「主席盃」贏得打擊獎第2名，高三更以強投豪打帶領南英贏得高中和社會組冠軍，獲得「棒球太子」的封號。李憲宗參加過4次亞錦賽，1963年更在5天內連投5場，包括首戰完投九局和日本隊打成1:1平手，是台灣隊首次未敗給日本隊，第2戰再完封韓國隊，被韓國媒體譽為亞洲最佳投手。

李憲宗（記者吳清正攝）



出生於1959年的莊勝雄大學時期曾創下完投21局、235球的紀錄，1983年洲際盃完投9局以13:1大勝古巴隊，創下台灣隊首次擊敗古巴隊的紀錄，更拿下該屆比賽台灣隊全部的5場勝投。84年奧運銅牌戰莊勝雄和杜福明聯手投出14局的完封，以3:0擊敗韓國隊，同年的世界盃對美國隊完投9局只被擊出1支安打失1分，再創首度在正式國際賽擊敗美國隊的紀錄，85年加盟日職羅德隊，連續5年勝投達到1位數，創下台灣球員最快50勝紀錄。

1962年出生的郭泰源和莊勝雄並稱台灣隊兩大王牌，攸關84年奧運參賽權的83年亞錦賽，郭泰源在最後一天先對韓國隊後援8局無失分，只休息半小時再完封日本隊，把台灣隊帶進奧運，更在奧運飆出158公里球速，贏得「東方特快車」封號。

奧運後郭泰源引發美日職棒的搶人大戰，郭泰源選擇加盟西武隊，新人球季就投出無安打比賽，並以156公里打破當時日職最快球速紀錄，曾贏得1991年年度MVP和2次勝率王，生涯117勝68敗，至今仍被譽為西武隊史最強洋投。

郭泰源（記者吳清正攝）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法