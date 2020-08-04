足球》「豐里小梅西」發威 首戰4球大勝寧埔國小

豐里國小與寧埔國小小球員場上爭搶。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽自8月3日舉行至8月31日，將近一個月的賽期依組別分為兩個比賽場地，U-13及U-16男女子組從8月3日至8月20日在苗栗縣巨蛋體育館進行，而U-19、社會男女子組以及長青組則是移師至嘉義吳鳳科技大學從8月15日進行至8月31日。

開幕日首先上演的是U-13男子組的賽事，U-13男子組共有53支來自全國各地的隊伍角逐冠軍寶座，其中引人注目的是來自台東縣的兩支隊伍—豐里國小及寧埔國小的同場對決，豐里國小在今年全國少年盃足球錦標賽獲得學校五年級組的冠軍，隊長顏嘉辰身材雖然較同年齡層的球員要來得矮小，不過腳下功夫了得，也在球隊扮演重要的指揮之責，「豐里小梅西」的稱號名副其實，此外他的隊友鄭裕辰門前嗅覺敏銳，也是值得關注的選手。

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寧埔國小實力也非同小可，全隊僅六名球員卻可以與豐里國小分庭抗禮，只可惜仍不敵板凳深厚的豐里國小，最終由豐里國小6:2拿下勝利。

此外由前國腳衛懋庭所執教的天母國小-藍在第一場比賽順利以8:4擊敗永安烈焰；五人制國腳張仟縈帶領的石牌國小則是5:1新北市莒光國小，初戰告捷； 台中市傳統勁旅協和國小及西屯國小皆以大分差擊敗對手拿下首勝。

前國腳衛懋庭執教天母國小。（官方提供）

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