拳擊》2年狂升5量級 台灣拳后林郁婷奪亞錦賽國手資格

被看好搶下奧運獎牌的女將林郁婷成功出擊，不到兩回合就把對手賀思萍擊倒，取得64公斤級國手資格。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽在高雄國訓中心點燃戰火，被視為我明年東京奧運重點奪牌項目的拳擊並未舉辦模擬賽，今日則在國訓中心拳擊館進行2020年亞洲錦標賽國手選拔，被看好搶下奧運獎牌的女將林郁婷成功出擊，不到兩回合就把對手賀思萍擊倒，取得64公斤級國手資格。

原本模擬賽規劃要舉行拳擊賽，幫助已取得奧運資格的4女將黃筱雯、林郁婷、吳詩儀及陳念琴重拾比賽感覺，只是最大問題是找不到實力相當的女選手，以及怕打贏男選手，造成對手的陰影或發生不必要的受傷，最終決定作罷。

請繼續往下閱讀...

林郁婷在2018年奪得雅加達亞運51公斤，但在去年為拚戰東奧門票，決定向上改打57公斤級，並在今年3月亞大區資格賽取得奧運參賽資格。為避免對手情蒐及增加挑戰性，她決定改在選拔賽挑戰64公斤，並先找回比賽的感覺。

今年亞錦賽預計在年底於印度展開，只是因疫情尚未趨緩，屆時比賽能否如期登場尚未確定。

被看好搶下奧運獎牌的女將林郁婷成功出擊，不到兩回合就把對手賀思萍擊倒，取得64公斤級國手資格。（記者林岳甫攝）

被看好搶下奧運獎牌的女將林郁婷成功出擊，不到兩回合就把對手賀思萍擊倒，取得64公斤級國手資格。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法