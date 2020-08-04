中職》獅隊新洋投猛威爾報到 期待秀球技也秀舞技

獅隊新洋投猛威爾。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊新洋投猛威爾（Tim Melville）隔離期滿，今天出關並向球隊報到。猛威爾笑說，這段期間在飯店房間做了不少事，還提到他在自拍影片中秀舞技。

猛威爾說，在飯店隔離期間，他持續保持狀況也找事做：「我就吃吃水餃、自主訓練保持狀況、看電視，還有跳舞。」猛威爾笑說，他有聽說台灣球隊賽後只要贏球就會跳舞（MVP頒獎），有機會的話，也想在觀眾面前表現一下。

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猛威爾去年效力洛磯隊，還在大聯盟留下7場先發出賽、防禦率4.86成績，甚至今年初還和洛磯隊有合約關係。

會來台發展，猛威爾坦言和疫情造成美國當地狀況不穩定有關，他說：「美國疫情導致當時美職狀況不明，台灣則是相對安全，我知道台灣的職棒順利舉行，來到這裡也讓我覺得很安全。美職目前，則是在極大的壓力下打比賽，我許多好友都還在那裡。」

至於對台灣棒球的印象，猛威爾提到過往效力大聯盟的王建民，也提到他的好友、曾在中職投出完全比賽的瑞安。猛威爾說：「我從網路看過中職比賽，也和瑞安了解狀況，得知這裡是打者聯盟，但我的隊友們打擊火力也很強。我自己也有信心，利用4種球種、盡可能讓對方猜不到配球，藉以壓制對手。」

猛威爾今天隨隊，總教練林岳平說，他預計6日進行體檢，預計8月底回到台南大本營之後，會找時間讓他一軍亮相。

獅隊新洋投猛威爾。（記者林宥辰攝）

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