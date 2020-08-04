網球》瑞士新星「疫」外受害 慘遭孤立連對手班西琪都退賽

班西琪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅19歲的瑞士新星昆格（Leonie Kung），意外淪為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的另類受害者，她因為剛參與巴勒摩女網賽，返回瑞士想打另場國內賽事卻慘遭孤立，連同胞名將班西琪（Belinda Bencic）都在賽前退出，不想冒風險與她交手。

據《TennisTonic》等多家網站報導，職業網壇休兵5個月後，WTA率先於巴勒摩重啟，但這項在義大利西西里島的室外紅土賽事，卻驚傳有選手染疫，被隔離治療後，大會堅持賽事照常進行，只是會外首輪出局的昆格，卻遭受無妄之災。目前排行155的她，趕到瑞士參與南部基亞索賽事，對手原是世界女單高居第8的班西琪，但名氣響亮前輩拒絕與她打球，甚至放棄比賽。班西琪團隊透露，因為昆格剛從巴勒摩過來，儘管她檢測結果陰性，也獲出賽許可，但所有人都知道那兒有選手中鏢，沒人想與她打球。

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對此昆格母親相當不滿，「這太離譜了，她3天前才於巴勒摩接受檢測，還在飯店接受隔離，從專車接送到球場和機場，也全程戴著口罩。」昆格媽媽為愛女抱屈，認為遭受不公平待遇，「我們團隊甚至被關在更衣室，只因他們以為昆格也在那，但當時她並不在場，這種對待方式太過分了。」

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