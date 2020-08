NBA》湖人稱霸西部寫歷史 老將杜德利：還沒打出最好內容

湖人老將杜德利。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今靠著「雙星」詹姆斯(LeBron James)、A.戴維斯(Anthony Davis)的優異表現,以116:108輕取爵士,相隔10年再度勇奪西部第一種子,更成為史上首支至少5年無緣季後賽,卻以分部龍頭之姿重返季後賽的球隊,寫下紫金大軍的輝煌紀錄,不過陣中老將杜德利(Jared Dudley)卻在推特寫道:「我們可能還沒打出最好的內容。」

湖人球星A.戴維斯(左)。(美聯社)

湖人前役雖不敵暴龍,但今日面對爵士成功重振旗鼓,在下半場一口氣拉開差距,最多曾領先達14分差奠定勝基,終場116:108收下勝利,本季確定能以西部龍頭之姿闖進季後賽。A.戴維斯此役瘋砍42分、12籃板,詹姆斯貢獻22分、8籃板、9助攻。

湖人球星詹姆斯(持球者)。(USA TODAY Sports)

湖人老將杜德利今日出賽3分53秒,是復賽以來首度上陣,不過外線1投0中,僅抓下1個防守籃板,值得一提的是,杜德利賽後不僅在推特大讚A.戴維斯,他還認為湖人尚未發揮全部實力。

杜德利表示:「我們可能還沒打出最好的內容,這只是時間上的問題,當你有新球員加入球隊時,我們正在找出最合適的陣容,這是必經的過程,不能忘了A.戴維斯今晚的表現,高大的怪物,我們贏得了西部第一種子。」

We might not be playing our best basketball YET! It’s only a matter of time! When your adding new players into rotation and trying to get yours legs underneath you! it’s a process! Can’t forget about @AntDavis23 tonight! Straight monster! #1 seed in the West! #clinch