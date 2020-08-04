NBA》湖人稱霸西部寫歷史 老將杜德利：還沒打出最好內容

湖人老將杜德利。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今靠著「雙星」詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）的優異表現，以116：108輕取爵士，相隔10年再度勇奪西部第一種子，更成為史上首支至少5年無緣季後賽，卻以分部龍頭之姿重返季後賽的球隊，寫下紫金大軍的輝煌紀錄，不過陣中老將杜德利（Jared Dudley）卻在推特寫道：「我們可能還沒打出最好的內容。」

湖人球星A.戴維斯（左）。（美聯社）

湖人前役雖不敵暴龍，但今日面對爵士成功重振旗鼓，在下半場一口氣拉開差距，最多曾領先達14分差奠定勝基，終場116：108收下勝利，本季確定能以西部龍頭之姿闖進季後賽。A.戴維斯此役瘋砍42分、12籃板，詹姆斯貢獻22分、8籃板、9助攻。

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湖人球星詹姆斯（持球者）。（USA TODAY Sports）

湖人老將杜德利今日出賽3分53秒，是復賽以來首度上陣，不過外線1投0中，僅抓下1個防守籃板，值得一提的是，杜德利賽後不僅在推特大讚A.戴維斯，他還認為湖人尚未發揮全部實力。

杜德利表示：「我們可能還沒打出最好的內容，這只是時間上的問題，當你有新球員加入球隊時，我們正在找出最合適的陣容，這是必經的過程，不能忘了A.戴維斯今晚的表現，高大的怪物，我們贏得了西部第一種子。」

We might not be playing our best basketball YET! It’s only a matter of time! When your adding new players into rotation and trying to get yours legs underneath you! it’s a process! Can’t forget about @AntDavis23 tonight! Straight monster! #1 seed in the West! #clinch — Jared Dudley （@JaredDudley619） August 4, 2020

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