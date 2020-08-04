棒球》從逆轉、被追平、再領先 高苑科大休運系棒球隊揮棒精彩

高苑科大休運系一般組棒球隊從逆轉、被追平、再領先，在2020第三屆全國大專校院台灣運彩系際盃棒球爭霸賽拿下第3名。（高苑科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2020第三屆全國大專校院台灣運彩系際盃棒球爭霸賽，高苑科技大學休運系一般組棒球隊拿下第3名，邱銘信、高王佑仁和林冠翔奪得個人獎項打擊獎前三名，邱銘信並拿下投手獎、二場單場最有價值球員獎（MVP），堪稱是此次比賽的最大贏家。

此次比賽高苑科大休運系從全國大專校院158隊參賽隊伍，自南區預賽到全國16強、8強、進4強決賽，歷經辛苦奮戰，尤以8強賽對上台師大地理系最為艱辛，在酷熱的天候下，歷經3個半小時的熬戰，最後在兩次延長驟死賽中，發揮永不放棄的精神，從逆轉、被追平、再領先，最後取得勝利進入4強決賽，在季軍賽中擊退嘉藥運管系拿下第3名。

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球隊在個人獎項中也大有斬獲，打擊獎前3名由休運系邱銘信、高王佑仁、林冠翔囊括，邱銘信更榮獲投手獎及二場單場最有價值球員獎（MVP）。

高苑科大校長趙必孝表示，該校棒球隊是國內大專傳統強隊，此次參賽為休運系一般組棒球隊，平時積極投入練習，能從158隊脫穎而出十分難能可貴。

休運系主任兼一般組棒球隊總教練邱翼松表示，一般組球隊成立幾年來，球員利用課餘時間練習，許多球員假日打工要請假才能參賽，但同學本著對棒球的熱愛，終於締造佳績。

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