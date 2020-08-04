羽球》青少年二次分齡賽 林于顥、謝承峰U17稱王封后

U17女單冠軍亞柏雄中林于顥。（羽協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2020第二次全國青少年羽球分齡排名賽今進行最後一天賽程，歷時8日激戰，U17女單由亞柏雄中林于顥搶下后冠，男單則是由中租百齡謝承峰贏得冠軍寶座。

U17級別女單冠軍戰由林于顥對上張薰尹，這場亞柏雄中姊妹內戰相當精彩，平時是同學的兩人，在學校有多次交手的經驗，上場比賽全看彼此的臨場發揮。

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林于顥提到今日的失誤有控制住，想打的技戰術也有打出來，儘管第3局一度被追平比分，但是調整呼吸、改變自己的打法之後，最終以21：13奪下第三局，贏得冠軍，林于顥也期勉未來的國際青少年比賽能擠進前3名，替自己留下好成績。

U17級別男單決賽則由中租百齡謝承峰對戰合庫松山黃鈺，開局謝承峰以15：21落敗，第2局調整打法後快速進入狀況，一口氣連奪8分，以21：15扳回一城，第3局更是以21：14擊潰對手，奪下冠軍。

謝承峰開心表示，一路從會外賽拚進決賽雖然很累，但是能拿到這麼棒的成績很值得，也把自己的目標定在提升自己，於排名賽晉升為甲組球員。

U19級別的各組冠軍如下：男單-黃郁豈、女單-黃瀞平、男雙-陳勝發/陳政寬、女雙-宋奕萱/許尹鏸

U17級別的各組冠軍如下：男單-謝承峰、女單-林于顥、男雙-李長龍/陳子傑、女雙-楊筑云/詹又蓁。

U17男單冠軍中租百齡謝承峰。（羽協提供）

其餘各組成績皆可上羽協官方網站查詢。

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