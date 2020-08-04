NBA》談「飛人」卡特如何提攜後輩 T.楊恩玩笑話差點歪樓

老鷹球星T.楊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「老鷹少主」T.楊恩（Trae Young）今日接受《ClutchPoints》記者Joseph Cervantes採訪時，談到和退役名將「飛人」卡特（Vince Carter）當隊友時，卡特是如何暖心提攜後輩，但愛開玩笑的T.楊恩卻差點歪樓直呼：「我希望卡特能給自己的高爾夫球比賽更多建議。」

退役名將「飛人」卡特。（資料照，USA TODAY Sports）

僅管T.楊恩的玩笑話差點讓訪談直接歪樓，不過話鋒一轉，T.楊恩正經提到：「我認為卡特曾經給我的一些最好建議是，在本季入選全明星賽後，他告訴我從現在開始我該如何做起，希望我能繼續保持明星球員的水準。」

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T.楊恩強調：「他告訴我不用太過擔心，只需專注於贏球以及如何讓球隊更上層樓，但能夠有像他這樣的資深老將提攜我，讓我知道我是可以帶領球隊向上攀爬的人，這真的讓我感到非常滿足。」

T.楊恩本季出賽60場，場均斬獲29.6分、4.3個籃板、9.3次助攻，很難想像這才是T.楊恩生涯第二年，就能有如此穩定、高水準的表現，可惜老鷹戰績太低迷，以20勝47敗位居東部倒數第二，T.楊恩只能展望下個賽季繼續大展身手。

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