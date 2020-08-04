游泳》頭頂一杯巧克力牛奶横渡泳池 美國自由式天后神乎其技

Possibly one of the best swims of my career! （~open for debate~）

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky （@katieledecky） August 3, 2020

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管東京奧運因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，被迫順延至明年7月23日才登場，美國自由式天后蕾德姬（Katie Ledecky）未受影響，積極苦練為遲來的五環舞台備戰，她在推特秀出一段影音，頭頂著一杯巧克力牛奶，平穩横渡50公尺泳池，很快吸引粉絲逾343萬次觀看，更引發各國網友熱議，盛讚她如同自由式教科書，把完美泳技與絕佳水性及平衡感巧妙結合。

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芳齡23的蕾德姬，擁有183公分高大修長身材，受游泳選手出身的母親影響，從小6歲開始玩水，主攻中長距離的她成名甚早，15歲就一戰成名，在2012年倫敦奧運贏得女子800公尺自由式金牌，4年後再接再厲，南半球里約奧運更横掃群芳，一口氣包辦女子400、800及1500公尺自由式金牌，締造泳壇自1968年後首見的難得紀錄。

東奧進入倒數一週年，已展開魔鬼特訓的蕾德姬，近來又在陽光普照的露天泳池完成一項不可能任務，戴起訓練用呼吸管、頂著飲料平順地游到泳池對岸，而且一滴都沒灑出來，最後她還拿起杯子淺嚐一口巧克力牛奶，「這可能是我生涯游最棒的一次。」談笑間強大實力展露無遺。

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