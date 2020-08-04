中職》父親生日就是幸運日 陳傑憲逆轉安助獅勝兄弟

陳傑憲的超前二壘安打助獅逆轉勝兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟鋼鐵牛棚今天在雨中遭遇強大考驗，8局上2分領先之際，獅隊連續4人次上壘，攻陷兄弟主力後援投手蔡齊哲。終場統一獅隊6:5逆轉勝。

蔡齊哲帳面上救援失敗，卻有些運氣欠佳，他一登板就先拿下2個出局數，面對林祖傑時也迫使他擊出三壘方向滾地球，但球卻打中三壘壘包造成不規則彈跳，帳面上成為一支二壘打，獅隊連換兩位老將陳鏞基、潘武雄代打，陳鏞基敲安，潘武雄則被保送，輪到開路先鋒陳傑憲，他一棒將比分逆轉。

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獅隊總教練林岳平坦言，能攻破兄弟牛棚，帶點運氣成分。但餅總也說，兩位老將關鍵上壘，帶動陳傑憲把握機會，才能擊出關鍵安打。

陳傑憲把握機會當功臣，他說：「基哥代打敲安、輪到Take賢拜代打時，我在場下有仔細觀察對方配球，可能受雨影響，對方直球尾勁沒有之前好，覺得應該可以掌握。」

陳傑憲還提到，今天是他父親、基層教練陳建彰的生日，感覺似乎父親生日，他就時常建功。陳傑憲說：「前年也是我爸生日，當天我擊出再見安打。今天賽前才跟智傑聊到，今天客場沒機會打再見安打，他才說有可能打逆轉安打，沒想到真的成真。」

陳傑憲的超前二壘安打助獅逆轉勝兄弟。（記者廖耀東攝）

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