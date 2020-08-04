CBA》林書豪延長賽犯滿拿23分 首鋼隊4強首戰遭大逆轉

林書豪。（圖片取自北京首鋼官方微博）





〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國CBA籃球聯賽4強戰點燃戰火，北京首鋼今浪費最多的19分領先，主力戰將林書豪延長賽還犯滿畢業，留下23分、10助攻「雙十」數據，最後以109：111遭衛冕軍廣東宏遠逆轉，在3戰2勝制的系列賽吞下首敗。

首鋼隊在一戰定生死的8強賽大勝福建潯興，睽違5年重返4強，但對手為奪冠大熱門廣東宏遠，他們本季例行賽戰績為精美的44勝2負，勝率達95％，想闖關成功並不容易。

請繼續往下閱讀...

不過，廣東211公分主戰中鋒易建聯前役拉傷右大腿，本季他場均可拿20.2分、10.3籃板，今天他的缺陣也成為首鋼隊的利多。

兩隊開賽上演拉鋸戰，廣東隊得分只集中在洋將威姆斯（Sonny Weems）身上，首鋼隊第2節靠團隊攻勢拉出33：21的攻勢，打完取得59：48領先，林書豪貢獻10分。

只不過，首鋼未能守住19分的大幅領先，周儀翔在比賽終了前23.9秒投進穩健兩罰，眼看有機會拿下勝力，威姆斯卻在最後一波突破中路，投進壓哨的打板追平一擊，將比賽帶到延長賽。

最後5分鐘，兩隊你來我往，但林書豪最後1分23秒於籃下阻擋犯規，也宣告6犯畢業，喪氣地坐在場邊，今他出賽43分鐘，14投8中含2顆三分球拿23分、10助攻、8籃板，周儀翔則有8分進帳。

廣東隊靠威姆斯強攻40分帶領，團隊共5人得分上雙，在3戰2勝制的4強賽率先聽牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法