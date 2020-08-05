佳冬國中生藤球公開乙組奪冠 校友10面金牌榜單「冠軍」如複製貼上

佳冬國中及校友們，在上週末的全園藤球公開賽獲得10面金牌，榜單上的「冠軍」兩字，如同「複製貼上洗板」。（記者陳彥廷翻攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國藤球排名賽因疫情延期，今年上、下半年排名賽在短短1個半月內就接連舉辦，佳冬國中上半年賽事全軍覆沒後力圖振作一雪前恥，上週末的下半年賽事立刻包辦所有獎項，不僅國中生「越級打怪」挑戰乙組公開賽奪冠，加上校友們所參加的項目，榜單上「冠軍」兩個字如同「複製貼上洗板」，帶隊教練、學務主任鄭力元強調，上半年的「輸」，才能趨使他們進步的更快。

全國藤球排名賽舉辦不分齡的甲、乙組外，還有國中組賽事，是全國最高藤球競技殿堂，上週未在苖栗舉辦的下半年賽事，佳冬國中包括校友 ，在甲組男3人、4人賽、女子甲組2人、3人賽及乙組男子2人、3人賽及國中男子組2人、3人賽及國中女子組2人賽、3人賽冠軍，共囊括10面金牌，堪稱賽事最大贏家。

請繼續往下閱讀...

鄭力元說，上半年賽事因疫情臨時喊卡且無法明定延期時間，選手雖照常練習，但無比賽訓練失去目標，加上不知道自己的程度如何，出現運動員常見的撞牆期，越練越惶然，一下場才發現「原來自己這麼弱」，所有項目一輪打包回家，是佳冬國中藤球隊走上軌道後，首次輸得這麼徹底。

佳冬國中的潘培軒以凌厲攻勢奪得乙組冠軍。（記者陳彥廷翻攝）

「向『輸』老師學習！」，鄭力元指出，當所有學生都很懊悔，他卻暗自竊喜，因為輸了才能看見別人的進步速度有多快，才能發現有多少問題需要去面對，也才能開始計畫勝利，賽後檢討，從場上缺乏溝通到防守戰術不夠確實、基本動作不紮實，但回歸更重要的，還是心態上的調整。

佳冬國中長期培養藤球人材，也形塑佳冬國中「學長姐提攜」的良好傳統，校友詹明隆現就讀佳冬高農，青少年國手的他每天下午回佳冬國中集訓，他說，用過來人自身經驗，分享自己覺得做不好的地方，也希望學弟妹不要想得太複雜，而是先從基本的上手，再慢慢由淺入深，與學弟妹們一起走出上半年賽事皆墨的難關。

佳冬國中發球手陳睿儒被譽為天材型發球手。（記者陳彥廷翻攝）

佳冬國中歷經低潮後即時反彈，上週末賽事中，9年級生陳睿儒、潘培軒及曾宸瑋3人在鄭力元鼓勵下到公開乙組「越級打怪」，3人以絕佳技術及默契拿下冠軍，面對更年長甚至曾是學長的對手毫不畏怯，曾宸瑋賽後數據更呈現所謂的「完全比賽」（接、做球皆零失誤），配合天才型發球手陳睿儒及潘培軒的強力攻擊，未來3人將連袂到佳冬高農繼續挑戰甲組甚至國際，可望成為國內騰球的亮眼新星。

鄭力元強調，除了「輸」當老師，1名長期幫助佳冬國中學生的八方雲集業者蘇老師，也是他要學生好好學習的對象，不僅出外只要可以就供餐，連要出外比賽，只要計畫送出就是全額出資，也感謝八方雲集這麼的垃育國內藤球運動的發展茁壯，也感謝校長、主任、同事和家人們對我在學校推動藤球的全力支持。

佳冬國中及校友們，在上週末的全園藤球公開賽獲得10面金牌，榜單上的「冠軍」兩字，如同「複製貼上洗板」。（記者陳彥廷翻攝）

佳冬國中及校友們，在上週末的全園藤球公開賽獲得10面金牌，榜單上的「冠軍」兩字，如同「複製貼上洗板」。（記者陳彥廷翻攝）

佳冬國中及校友們，在上週末的全園藤球公開賽獲得10面金牌，榜單上的「冠軍」兩字，如同「複製貼上洗板」。（記者陳彥廷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法