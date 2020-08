MLB》紅雀爆發13人確診 明星鐵捕莫里納染疫

紅雀明星鐵捕莫里。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕聖路易紅雀隊近期爆發有13人確診,包含7名球員以及6名球團人員,因此和老虎隊的系列賽將延期。紅雀隊官方今發出聲明表示,染疫的其中一人就是明星鐵捕莫里納(Yadier Molina)。

紅雀隊官方今天發布聲明說,除了莫里納外,還有明星游擊手德容(Paul DeJong)、索沙(Edmundo Sosa)、拉維羅(Rangel Ravelo)、費南德茲(Junior Fernandez)

、懷特里(Kodi Whitley)等人確診感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),另有一名染疫選手不願被公布姓名。

請繼續往下閱讀...

莫里納表示,「即使遵守防疫規定,對於感染COVID-19,我仍感到難過。為了紅雀隊的球迷、聖路易、以及我的隊友,我會盡自己所能歸隊。當我康復時,請求大家在我離開球隊時間,尊重我和家人們的隱私。」

雖然和老虎隊的系列賽延期,紅雀隊目前暫定在美國時間本週五,盼能恢復和小熊隊的比賽。紅雀隊開季戰績2勝3敗。

We are aware that Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa and Kodi Whitley have tested positive for COVID-19.



All six individuals made the decision to grant permission in order to release this information. pic.twitter.com/tqjcG6SNx0