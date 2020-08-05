晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 棒球 MLB

MLB》紅雀爆發13人確診 明星鐵捕莫里納染疫

2020/08/05 07:55

紅雀明星鐵捕莫里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀隊近期爆發有13人確診，包含7名球員以及6名球團人員，因此和老虎隊的系列賽將延期。紅雀隊官方今發出聲明表示，染疫的其中一人就是明星鐵捕莫里納（Yadier Molina）。

紅雀隊官方今天發布聲明說，除了莫里納外，還有明星游擊手德容（Paul DeJong）、索沙（Edmundo Sosa）、拉維羅（Rangel Ravelo）、費南德茲（Junior Fernandez）
、懷特里（Kodi Whitley）等人確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），另有一名染疫選手不願被公布姓名。

莫里納表示，「即使遵守防疫規定，對於感染COVID-19，我仍感到難過。為了紅雀隊的球迷、聖路易、以及我的隊友，我會盡自己所能歸隊。當我康復時，請求大家在我離開球隊時間，尊重我和家人們的隱私。」

雖然和老虎隊的系列賽延期，紅雀隊目前暫定在美國時間本週五，盼能恢復和小熊隊的比賽。紅雀隊開季戰績2勝3敗。

紅雀明星游擊手德容。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。