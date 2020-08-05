MLB》紅雀爆發13人確診 明星鐵捕莫里納染疫

紅雀明星鐵捕莫里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀隊近期爆發有13人確診，包含7名球員以及6名球團人員，因此和老虎隊的系列賽將延期。紅雀隊官方今發出聲明表示，染疫的其中一人就是明星鐵捕莫里納（Yadier Molina）。

紅雀隊官方今天發布聲明說，除了莫里納外，還有明星游擊手德容（Paul DeJong）、索沙（Edmundo Sosa）、拉維羅（Rangel Ravelo）、費南德茲（Junior Fernandez）

、懷特里（Kodi Whitley）等人確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），另有一名染疫選手不願被公布姓名。

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莫里納表示，「即使遵守防疫規定，對於感染COVID-19，我仍感到難過。為了紅雀隊的球迷、聖路易、以及我的隊友，我會盡自己所能歸隊。當我康復時，請求大家在我離開球隊時間，尊重我和家人們的隱私。」

雖然和老虎隊的系列賽延期，紅雀隊目前暫定在美國時間本週五，盼能恢復和小熊隊的比賽。紅雀隊開季戰績2勝3敗。

We are aware that Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa and Kodi Whitley have tested positive for COVID-19.



All six individuals made the decision to grant permission in order to release this information. pic.twitter.com/tqjcG6SNx0 — St. Louis Cardinals （@Cardinals） August 4, 2020

紅雀明星游擊手德容。（資料照，美聯社）

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