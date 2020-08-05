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NBA》灰熊隊老八危險了！ 禁區大將左膝半月板撕裂報銷

2020/08/05 07:44

灰熊Ja.傑克森因左膝蓋半月板撕裂，本季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕復賽後狀況不佳，目前離西部老八僅有2場勝差的灰熊隊今日再傳噩耗，陣中當家大前鋒Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）在上場對陣鵜鶘隊的比賽當中，因落地時姿勢不佳導致左膝蓋半月板撕裂，剩餘賽季宣告報銷。

復賽後苦吞三連敗的灰熊，現在只以32勝36敗領先拓荒者與馬刺隊2場勝差，除此之外，就連還沒被淘汰的國王隊都只有不到4場的勝差，Ja.傑克森的缺陣對於灰熊的禁區戰力無疑是相當重大的損傷，不過好消息是，官方聲明稿指出，Ja.傑克森有望在經歷復健後完全康復。

生涯邁入第二年的Ja.傑克森本季表現突出，場均可以拿下17.4分、4.6籃板與1.4助攻和1.6記火鍋，此外他的三分水準也有大幅度的成長，場均三分從新秀年的0.9顆，進步到本季平均2.5顆，命中率更有著39.4%的水準。Ja.傑克森在復賽的三場比賽表現更是精彩，場均可以拿下高達25.3分。

灰熊在缺少了Ja.傑克森後，接下來還要面對相當難熬的賽程，他們在賽季剩餘的5場比賽，分別要面對爵士、雷霆、暴龍、塞爾提克與公鹿，這些球隊全部都是季後賽勁旅，只要一不小心灰熊很快就會從老八跌落。

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