網球》震撼彈！美網恐崩盤 衛冕冠軍納達爾宣布棄賽

〔體育中心/綜合報導〕美國網球公開賽將於8月31日開打,然而衛冕冠軍、世界排名第2的西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)今天拋出震撼彈,宣布因為武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,選擇棄賽。

34歲的納達爾過去曾4度在美網奪冠,目前擁有19座大滿貫冠軍,距離費德爾(Roger Federer)的20冠紀錄只差一座。

納達爾今天在推特上寫到:「這是我過去從未想做的決定,但這一次我決定跟隨自己的心,在這時我寧可不去旅行。」「現在全球情況非常複雜,COVID-19病例正在增加,看來我們仍然無法控制它。」納達爾並未提及他是否參與9月27日開打的法網,過去納達爾曾在法網拿下12座金盃。

今年美網星光黯淡,費德爾早早因膝傷宣布不打,「Big 3」目前只剩下喬科維奇(Novak Djokovic)參賽。女單排名世界第1的芭提(Ash Barty)、男單名將基里奧斯(Nick Kyrgios)日前也已經宣布不參與今年美網。

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7