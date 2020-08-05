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網球》震撼彈！美網恐崩盤 衛冕冠軍納達爾宣布棄賽

2020/08/05 07:36

納達爾宣布退出2020美網。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽將於8月31日開打，然而衛冕冠軍、世界排名第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天拋出震撼彈，宣布因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，選擇棄賽。

34歲的納達爾過去曾4度在美網奪冠，目前擁有19座大滿貫冠軍，距離費德爾（Roger Federer）的20冠紀錄只差一座。

納達爾今天在推特上寫到：「這是我過去從未想做的決定，但這一次我決定跟隨自己的心，在這時我寧可不去旅行。」「現在全球情況非常複雜，COVID-19病例正在增加，看來我們仍然無法控制它。」納達爾並未提及他是否參與9月27日開打的法網，過去納達爾曾在法網拿下12座金盃。

今年美網星光黯淡，費德爾早早因膝傷宣布不打，「Big 3」目前只剩下喬科維奇（Novak Djokovic）參賽。女單排名世界第1的芭提（Ash Barty）、男單名將基里奧斯（Nick Kyrgios）日前也已經宣布不參與今年美網。

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