NBA》快艇兩大巨星都守不住！ 太陽布克投進超狂絕殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕在NBA奧蘭多復賽開始後，被認為只是陪打，不可能打進季後賽的太陽隊在今天面對強權快艇，明星後衛布克（Devin Booker）在快艇兩大防守巨星雷納德（Kawhi Leonard）與P.喬治（Paul George）的防守下，投進絕殺跳投，幫助太陽隊以117：115拿下勝利，取得復賽3連勝。

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這場比賽雙方你來我往，上半場太陽隊取得63：56的7分領先，不過到了下半場比賽，第四節比賽時間剩下31.3秒時雷納德靠著兩罰俱中追平比數。太陽隊在魯比歐（Ricky Rubio）絕殺失敗後，快艇祖巴克（Ivica Zubac）抓下籃板，但他在傳球時竟傳歪，被太陽隊的布里吉斯（Mikal Bridges）一把超下，也讓太陽隊得到再次絕殺的機會。

此時太陽隊將球交給他們本場比賽已經砍下33分的布克，布克在經過數次運球後選擇切入，但他的進攻路徑遭雷納德阻斷，因此他選擇轉身後仰跳投，在P.喬治也上前干擾的情況下，布克依舊將球穩穩給投進籃框，就在時間到點時，球也應聲入網，太陽隊成功以117：115擊敗快艇隊拿下勝利。

太陽隊布克（左）在P.喬治（中）與雷納德（右）的防守下依舊投進絕殺球。（今日美國）

本場比賽拿下35分8助攻4籃板的致勝功臣布克說道：「這是個有趣的球隊，而且我們相當樂在其中，我們只是想要來到這裡（奧蘭多），然後製造一些噪音，這就是我們現在所做的。」

在這場比賽結束後，太陽隊目前以29勝39敗，落後給西部老八灰熊隊3場勝差，接下來他們將要對上溜馬、熱火、雷霆、七六人與獨行俠隊，期盼能夠在目前6支球隊競爭的老八大混戰中爭取最後一張季後賽門票。

太陽隊布克（左）絕殺快艇。（今日美國）

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