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中職》周思齊罕見上壘方式引熱議 大聯盟本季有更稀奇紀錄

2020/08/05 08:47

〔體育中心／綜合報導〕昨日兄弟與統一的比賽出現少見場景，兄弟老將周思齊在打擊時，因為球棒碰到捕手林祐樂的手套，向裁判申請重播輔助判決，最終靠著妨礙打擊站上一壘壘包。

7局下半周思齊上場打擊時，在第一球投手球投出進入好球帶後，周思齊在揮棒未過半的情況下，向裁判表示，自己的球棒打到捕手的手套，而裁判在經過漫長的開會與討論後，最終確認有妨礙打擊的狀況發生。

從重播看來，周思齊雖然在打擊時揮棒沒有過半，但由於林祐樂接球時的手套擺得太過前面，使得周思齊的棒子與捕手手套有接觸，因此打者可以免費站上一壘，並記為捕手的失誤。

日前美國職棒也曾發生過類似的情形，金鶯隊的捕手塞維里諾（Pedro Severino）在美國時間7月30日與洋基的比賽當中，由於接球時手太過靠前，竟單局發生兩次妨礙打擊的罕見情況，而且這兩次打者都是完整揮棒，第二次甚至直接打在他的手上，塞維里諾也追平大聯盟史上單場比賽最多捕手妨礙打擊的紀錄，成為史上第13位完成這項不名譽紀錄的球員。

根據《Fangraphs》文章指出，去年大聯盟發生了61次的捕手妨礙打擊，是自外卡制度設立以來最多，一舉打破了2017年締造的43次。

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