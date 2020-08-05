NBA》公鹿計劃性練兵？ 「字母哥」僅打半場吞二連敗

籃網盧瓦烏卡巴洛（右）今轟全場最高26分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今日的籃網對上公鹿之戰，籃網在第一節便慘電公鹿，整場三分球57投21中，上半場單靠三分就狂砍42分，今天籃網的最大功臣盧瓦烏卡巴洛（Timothe Luwawu-Cabarrot）砍下全場最高26分，助籃網今以119：116擊退公鹿，這也是盧瓦烏卡巴洛職業生涯得分最高的一場比賽。

籃網隊其他選手方面，後衛坦波（Garrett Temple）貢獻19分5助攻，強森（Tyler Johnson）11分4助攻，庫魯斯（Rodions Kurucs）10分。而籃網因隊中傷兵不少以及球員染疫的打擊下，填補球員空缺時簽下的40歲老將克勞佛德（Jamal Crawford）今天也首度登場，不過已經一年未在NBA出賽的克勞佛德上場僅打了將近6分鐘，拿了5分、3助攻後，便因為撞到膝蓋而退場。

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籃網後衛坦波。（USA TODAY Sports）

籃網40歲老將克勞佛德上場不到6分鐘因傷退場。（歐新社）

值得注意的是，已經鎖定季後賽的公鹿今天也調整了上場陣容，讓主力先鋒B.羅培茲（Brook Lopez）休戰，陣中多名主力也都上場不超過20分鐘，其餘13位球員接替上場進行練兵。頭號球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）下半場板凳坐好坐滿，主力射手米德爾頓（Khris Middleton）也只上場16.0分鐘，兩人各拿下16分、6籃板、4助攻和8分、4籃板、2助攻。而日前自曝確診的公鹿主控布雷德索（Eric Bledsoe）也在染疫康復後首度出賽，先發上場打了18分鐘，只替公鹿拿下8分、4助攻。

公鹿「字母哥」今只上場不到16分鐘貢獻16分。（USA TODAY Sports）

布雷德索染疫康復後首度在奧蘭多登場。（美聯社）

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