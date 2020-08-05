NBA》東契奇34分20籃板超級大三元創紀錄 獨行俠奪復賽首勝

獨行俠球星東契奇（中）今繳出34分、抓20顆籃板、傳12次助攻的超級大三元成績，幫助球隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）今天繳出34分、抓20顆籃板、傳12次助攻的超級大三元成績，幫助球隊在延長賽以114：110擊敗沙加緬度國王，拿到復賽首勝。東契奇他以21歲又158天的年紀，創下聯盟史上最年輕拿到至少30分、20籃板、10助攻大三元的選手。

此戰第四節剩下5分17秒，國王隊福克斯（De'Aaron Fox）打進兩分後，讓獨行俠落後6分，但國王隊這時出現5分多鐘的得分乾旱期，獨行俠先後靠波辛傑斯（Kristaps Porzingis）上籃得手、小哈達威（Tim Hardaway Jr）的三分，以及克勒貝爾（Maxi Kleber）2罰1中，連得6分追成95平，福克斯在讀秒階段錯失最後一擊，兩隊打進延長賽。

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獨行俠球星東契奇（右）。（美聯社）

延長賽一開始兩隊互咬比分，剩下1分57秒時，東契奇先是在禁區單打拿分，他再傳給克勒貝爾投進三分，加上芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）補籃放進，連拿7分拉開分差。國王隊在讀秒階段連續投進3顆三分球，但獨行俠把握罰球、6罰5中，最後收下復賽首勝。

東契奇今上場43分30秒，全場24投12中、外加11罰8中，拿到34分、20顆籃板、12次助工的超級大三元表現，另賞2次火鍋、發生6次失誤。

根據《ESPN Stats & Info》報導，東契奇成為獨行俠隊史首位拿到30分、20籃板、10助攻大三元的選手。《美聯社》報導，他以21歲又158天的年紀，成為拿到至少30分、20籃板、10助攻大三元的最年輕球員，打破名將「大O」羅伯森（Oscar Robertson）23歲又12天的紀錄。

獨行俠球星東契奇（中）。（美聯社）

獨行俠奇他球員方面，波辛傑斯、小哈達威各拿22分，芬尼史密斯16分16籃板；國王隊以福克斯28分9助攻最佳，替補出發的希爾德（Buddy Hield）砍21分，貝茲莫（Kent Bazemore）16分，別利查（Nemanja Bjelica）12分13籃板。

東契奇賽後表示，球隊需要這一勝，「我想這是球隊打出最糟糕的比賽之一，但仍然贏球，我們堅持到底、互相幫助、永不放棄，我為這場勝利為榮。」

獨行俠波辛傑斯拿22分。（美聯社）

獨行俠小哈達威拿22分。（美聯社）

獨行俠收下復賽首勝。（今日美國）

國王隊以福克斯28分9助攻最佳。（美聯社）

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