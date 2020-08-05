MLB》40歲老將克魯茲繳猛打賞 暫居大聯盟打點王

40歲老將克魯茲今繳出猛打賞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊今天靠貝里歐斯（Jose Berrios）先發6局失1分好投，以及40歲老將克魯茲（Nelson Cruz）猛打賞，最後以7：3擊敗海盜隊。克魯茲開季手感火燙，以15分打點暫居大聯盟打點排行榜首位。

克魯茲此戰4打數3安，包含2局下的安打進帳1分打點，賽後打擊率為0.395。大聯盟官網報導，根據《Elias Sports Bureau》指出，克魯茲本季在壘上有人的情況下，前19打數中敲14支安打，這是自從1961年擴編年代以來首人。

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克魯茲開季前11場敲出多達17支安打，《美聯社》報導，這是大聯盟歷史上超過40歲的選手中最多。克魯茲另有3轟，以15分打點暫居大聯盟打點排行榜首位，打擊率為0.395，整體攻擊指數（OPS）高達1.109。

貝里歐斯今投6局被敲4安，賞6次三振，獲得本季首勝；海盜先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）僅投3.1局失5分，吞本季第3敗。

雙城隊贏球後取得5連勝，戰績來到9勝2敗，追平2001年、1930年隊史前身華盛頓參議員隊開季前11場成績。

（影片來源：大聯盟官網）

雙城隊貝里歐斯今投6局被敲4安，賞6次三振，獲得本季首勝。（美聯社）

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