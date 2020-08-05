MLB》印地安王牌再發威！ 前三戰飆35K刷新歷史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人25歲先發投手畢伯（Shane Bieber），今天面對紅人再繳精采表現，7.2局飆出8K僅失兩分奪得開季3連勝，前3場比賽狂飆35K，獨居大聯盟自1893年後史上第三多紀錄。

畢伯在去年成為印地安人隊最可靠的先發投手，生涯首度入選明星賽就斬獲MVP殊榮，季末更在塞揚獎票選上獲得第4名的佳績。今年扛下印地安人隊開幕戰先發的他，面對皇家隊飆出14K打破隊史紀錄，前兩戰猛飆27K，更追平大聯盟歷史自1893年來的最佳紀錄。

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今天畢伯再次先發迎戰紅人隊，只在1、4局遭到卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）與蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的兩發陽春彈狙擊失分，主投7.2局只被敲出5支安打，飆出8次三振2次保送，本季防禦率僅0.83。

畢伯前三戰飆出35次三振，這是自MLB於1893年將投手丘移至目前的距離後史上第三多的紀錄，而這項紀錄第一名的保持人是1973年萊恩（Nolan Ryan）的37K，第二名是柯爾（Gerrit Cole）在2018年締造的36K，根據《ESPN》紀錄顯示，畢伯的35K中，有21K是讓打者揮空好球帶之外的球。

印地安人此役的打擊依舊不振，差點讓繳出好表現的畢伯無法奪勝，好在印地安人在第七局靠著對手的失誤以及赫南德茲（Cesar Hernandez）的安打與拉米瑞茲（Jose Ramirez）的保送追平比分，8局雷耶斯（Franmil Reyes）的兩分彈幫助畢伯取得勝投資格，印地安人最終就以4：2拿下勝利，畢伯也拿下開季3連勝。

畢伯主投7.2局飆8K收下開季三連勝。（美聯社）

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