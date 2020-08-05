MLB》大谷翔平還要繼續二刀流嗎？天使總教練說話了

梅登、大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平因右臂屈肌旋前肌拉傷，本季不會再站上投手丘，他自2018年轉戰大聯盟以來，總共只以投手身分出賽12場，投53.1局，天使隊總教練梅登（Joe Maddon）今天表示，現階段仍覺得大谷可以在大聯盟二刀流。

梅登認為，投手大谷今年先關機，明年將受益於有完整春訓以及完整球季。

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記者問到大谷未來是否還要以二刀流球員持續大聯盟之路，梅登回答：「我會說他辦得到，從我現在看到的而言，我相信他辦得到。只是需要克服手臂的不適，找出具體的原因，他有著高級的手臂，打擊的能力我也看見了。」

有部分美媒希望大谷最好專心當打者，梅登表示：「是否繼續二刀流將來可能需要做選擇，但是現階段，我覺得他可以繼續二刀流。」

大谷的手還有點痠，今天對水手的比賽沒有參與賽前練習，也不會上場打DH，梅登指出：「我會和他討論看看，看明天是否可以上場，再看看狀況。」

大谷在台灣時間3日對太空人之戰投到第2局，就丟出5次四壞球保送，第1局最快還有156公里，到退場時只剩下143公里。賽後進行MRI核磁共振檢查，因為屈肌拉傷，需要休息4到6週才能投球，本季宣布投手關機。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

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