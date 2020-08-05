MLB》大谷翔平受傷主因揭曉？ 日本權威醫：控球太差

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今年復出投手丘，面對16打者就保送8人，控球能力相當糟糕，原因眾說紛紜，如今他出現右前臂屈肌旋前肌拉傷，對此日本TJ手術名醫直言，大谷並非因為受傷才控球不好，而是因為控球不好才受傷。

大谷在7月28日本季初登板面對運動家，只面對6個打者就丟了3個保送；8月4日面對太空人，只面對10個打者又丟了5次保送，隨後被診斷出右手前臂屈肌旋前肌拉傷。

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已經執刀過約700例TJ手術、棒球肩肘傷害的專長醫師古島弘三，今天向日媒「FULL-COUNT」表示，右手前臂屈肌群擁有保護手肘內側副韌帶的功用，通常是屈肌群累積疲勞，再來才會帶給手肘負擔更大。

古島弘三表示，「我並未實際診斷過大谷，也沒問過他本人，但我自己收看轉播的感想是，大谷控球太差，投不出好球，結果就更使勁丟，連續保送，還有挖地瓜的球，最後右手前臂屈肌旋前肌拉傷。」

「大谷並非因為受傷了才控球不好，而是因為控球不好才導致受傷。」古島弘三直言，「因此我們要探討的是他控球為何不佳，他現在是正在修改投球機制中嗎？或者是他的投球機制不適合自己的身體呢？還不知道，控球不佳若無法解決，還是會發生一樣的問題。」

大谷翔平在2018年接受TJ手術，古島弘三表示，要大改變投球機制需要時間，此次也有可能是因為控球不佳，所以他想壓抑力量，並非動了TJ手術才導致他球速變慢。

大谷在手臂拉傷休息階段還可以擔任打者持續出賽？古島弘三認為揮棒影響不大，「最主要還是要把控球不佳的原因找出來，畢竟動了手術不等於控球會變差。」

大谷翔平。（法新社）

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